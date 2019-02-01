Futbol: Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0



Stat: Ülker Hakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar (Dk. 70 Jailson), İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 64 Tolgay Arslan), Mehmet Ekici, Dirar, Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan Öztürk (Dk. 54 Deniz Kadah), Serdar Gürler (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Yasin Öztekin), Jerome Goller: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 50 Jerome (Göztepe) Sarı kartlar: Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 33 Castro, 90+3 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 37 Ayew, Dk. 45+1 Neustaedter, Dk. 65 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. 73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topu alan Moses, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı sol taraftan bindiren Jailson'a bıraktı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinde tek vuruş yapan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 77. dakikada Yasin'in soldan içeri çekerek yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında arka direkte atıpasın sağında Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı. Maçta başka pozisyon olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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