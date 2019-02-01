0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe: 2 - Göztepe: 0

01 Şubat 2019 Cuma 22:29
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Sadık Çiftpınar (Dk. 70 Jailson), İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 64 Tolgay Arslan), Mehmet Ekici, Dirar, Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan Öztürk (Dk. 54 Deniz Kadah), Serdar Gürler (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Yasin Öztekin), Jerome

Goller: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 50 Jerome (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 33 Castro, 90+3 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 37 Ayew, Dk. 45+1 Neustaedter, Dk. 65 Mehmet Topal (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topu alan Moses, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı sol taraftan bindiren Jailson'a bıraktı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa altıpasın gerisinde tek vuruş yapan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

77. dakikada Yasin'in soldan içeri çekerek yerden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada İsmail Köybaşı'nın ortasında arka direkte atıpasın sağında Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:29
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya duyurdu: Karadeniz'e gemi gönderiyoruz
    1. Almanya duyurdu: Karadeniz'e gemi..
    2. ABD BAE'yi böyle kandırdı!
    3. Cevizli kereviz salatası nasıl..
    4. Batı Balkanlar'da "Dünya Başörtüsü..
    5. Baharatlı yiyecekler sağlığa ne kadar..
    6. Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Yardım..
    7. Kış mevsiminde böbreklerinize dikkat..
    8. Bursa'da genç kız ile arkadaşının..
    9. Leopar dehşeti: Önüne gelene saldırdı!
    10. ABD duyurdu: Filistin'e artık yardım yok
    11. Skandal! Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne..
    12. Maçın ardından
    13. ABD'de Dünya Başörtüsü Günü
    14. ABD'den işgali sinyali! 'Artık..
    15. Trump Rusya'yı suçladı: Yaptıkları..
    16. "Seçimin kazanıldığı yer seçim meydanı..
    17. Buzdolabı nasıl temizlenir?
    18. Lübnan'da hükümetin kurulması finansal..
    19. "Gelir odaklı turizme geçmemiz..
    20. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde neler..
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!