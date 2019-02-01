Futbol: Spor Toto Süper Lig - 21. ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle: 21. hafta: 8 Şubat Cuma: 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 9 Şubat Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi) 16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park) 10 Şubat Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova) 19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom) 11 Şubat Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül) 20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)

22. hafta: 15 Şubat Cuma: 20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya) 16 Şubat Cumartesi: 13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar) 16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker) 17 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park) 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) 18 Şubat Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

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