Futbol: Spor Toto Süper Lig - Ligde 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler 16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya 16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

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