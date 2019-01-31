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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Ligde 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

31 Ocak 2019 Perşembe 12:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:


Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa


2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy


3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım


4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:32
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