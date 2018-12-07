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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0

07 Aralık 2018 Cuma 22:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Efecan Karaca (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Djalma Campos (Dk. 83 Villafanez), Cisse (Dk. 90+2 Bobo)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Dorukhan Toköz (Dk. 83 Larin), Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Vagner Love), Güven Yalçın (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup)

Sarı kartlar: Dk. 3 Güven Yalçın, Dk. 34 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 9 Djalma Campos, Dk. 49 Sackey, Dk. 90+4 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Djalma Campos topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

80. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak, savunmadaki Nsakala'dan döndü.

81. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Villafanez'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:06
  1. Antalya
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