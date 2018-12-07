Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)07 Aralık 2018 Cuma 20:59
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Dorukhan Toköz, Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın
Sarı kartlar: Dk. 3 Güven Yalçın, Dk. 34 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 9 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 15. hafta açılış maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
36. dakikada Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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