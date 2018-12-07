THY- Euroleague
0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

07 Aralık 2018 Cuma 20:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Dorukhan Toköz, Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

Sarı kartlar: Dk. 3 Güven Yalçın, Dk. 34 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 9 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 15. hafta açılış maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:59
  1. Antalya
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Futbol
  5. ilk yarı
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Fransa’da sarı yeleklilerin..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    5. Boko Haram saldırıları 9 milyar dolar..
    6. Yoksul ailelere dağıtılacaktı! Tam 20..
    7. Hollanda'dan Fransa'ya seyahat uyarısı
    8. Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının..
    9. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    10. Kardemir Karabükspor, İstanbulspor..
    11. ABD'li Müslüman siyasetçi Tlaib'ten..
    12. Anne mutluysa çocuk da mutlu
    13. Tapu dolandırıcılarına tutuklama
    14. MHP'den flaş açıklama! '51 ilde..
    15. ITC meclisteki hükümet kurma..
    16. Klima tehdidi
    17. "ABD Münbiç'te 'bazı adımlar' için söz..
    18. Erdoğan talimatı vermişti... Ve..
    19. Birbirlerinden şikayetçi olan komşular..
    20. Koğuş yangınında şehit olan..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"