0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 2

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:18
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas (Dk. 90+1 Reyes), Mehmet Ekici (Dk. 65 Benzia), Barış Alıcı, Valbuena (Dk. 66 Frey), Slimani

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek (Dk. 69 Veigneau), Sadiku, Tarkan Serbest, Pavelka (Dk. 81 Josue Sa), Eduok, Trezeguet (Dk. 89 Koita), Diagne

Goller: Dk. 22 ve 54 Diagne (Kasımpaşa), Dk. 44 Neustaedter, Dk. 45+3 Özgür Çek (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Isla, Dk. 53 Mehmet Topal, Dk. 79 Eljif Elmas (Fenerbahçe), Dk. 26 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

48. dakikada Trezeguet'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Eduok'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

51. dakikada Mehmet Ekici'nin soldan yerden sert ortasında Slimani, altıpas içinde topa dokundu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

53. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top, kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

54. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Trezeguet'nin soldan ortasında ön direkte Ben Youssef, topu arka direğe aşırdı. Altıpasın içinde müsait durumda bulunan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-2

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında Barış Alıcı'nın vuruşunda, savunmada Ben Youssef'e çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Isla'nın ortasına ön direkte Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Pavelka'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

85. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı köşe atışında Neustaedter'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Benzia'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde oluşan karambolde boşta kalan topa Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:18
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülke"
    1. "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle..
    2. Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
    3. Mersin'de balkondan düşen kadın avukat..
    4. Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra..
    5. Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor
    6. BM kamplarında skandal! 125 kadın ve..
    7. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    8. MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir..
    9. Türkiye Venezuela İş Forumu
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    11. "Adil yeni bir dünyanın kurulması..
    12. Dişleri ve mücevherleri temizler hale..
    13. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 5..
    16. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili..
    17. HSK'dan flaş karar! Yeni mahkemeler..
    18. Büyüme geriliğinin sebepleri
    19. "Bu tekerleğin bu tümsekte..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi