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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 1

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Donald, Guilherme, Aleksic (Dk. 82 Ömer Şişmanoğlu), Eren Tozlu (Dk. 70 Pereira), Boutaib

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Serginho (Dk. 87 Eray Ataseven), Josue, Aykut Çeviker (Dk. 46 Vrsajevic), Regattin (Dk. 69 Bokila), Onur Ayık, Helder Barbosa

Goller: Dk. 41 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 80 Bokila (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Sissoko, Dk. 24 Caner Osmanpaşa, Dk. 80 Serginho (Akhisarspor), Dk. 33 Boutaib, Dk. 55 Donald, Dk. 66 Guilherme, Dk. 80 Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

56. dakikada Guilherme'nin pasında Aleksic topla buluştu. Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

59. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında Rahman Buğra Çağıran şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yapılan ortada Onur Ayık'ın kafayla indirdiği topa Bokila, dönerek yerden sert vurdu. Yan direğe de çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:11
  1. Akhisarspor
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