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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:13
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım, Donald, Guilherme, Aleksic, Eren Tozlu, Boutaib

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Aykut Çeviker, Regattin, Serginho, Josue, Helder Barbosa, Onur Ayık

Gol: Dk. 41 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Sissoko, Dk. 24 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor), Dk. 33 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor- Akhisarspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

41. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Guilherme'nin ortasında Eren Tozlu'nun dokunduğu top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:13
  1. Akhisarspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
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