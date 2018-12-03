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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Valbuena, Slimani

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Sadiku, Tarkan Serbest, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne

Goller: Dk. 22 Diagne (Kasımpaşa), Dk. 44 Neustaedter, Dk. 45+3 Özgür Çek (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Isla (Fenerbahçe), Dk. 26 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağdan Popov'un ortasında arka direkte Diagne, gelişine topa vurdu. Kaleye doğru yönelen topa Isla'nın eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 8'inci dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle golü iptal etti. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı.

16. dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mehmet Topal, topu arka direğe aşırttı. Arka direkte Neustaedter'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında altıpas üzerinde Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

22. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Trezeguet'nin ceza yayı dışından sağ taraftan etkili ortasına altıpas üzerinde Diagne'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

25. dakikada Valbuena'nın soldan ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Diagne'nin uzaktan vuruşunda kaleci Harun Tekin, topu güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında Skrtel, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Eljif Elmas'ın kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa, çok önemli bir gol fırsatını kaçırdı. Topu kapan Trezeguet, ceza sahasına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı sağdan bindiren Eduok'a aktardı. Bu oyuncunun, kaleci Harun Tekin'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda, top üstten auta gitti.

40. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sol ayağıyla yerden vuruşunda, top direk dibinden auta çıktı.

44. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Valbuena'nın soldan ortasına ön direkte Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

45+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Slimani'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Skrtel'in yerden ortasında Özgür Çek, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 2-1 önde tamamladı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:07
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