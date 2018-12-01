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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Maicon, Mevlüt Erdinç

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Kadu, Reis, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Borges, Yasin Öztekin, Castro, Halil Akbunar, Jerome

Gol: Dk. 20 Serdar Özkan (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 42 Doğukan Sinik (Antalyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Antalyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda altı pas içinde topla buluşan Salih Dursun'un kafayla şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan ilerleyen Berkan Emir'in ceza sahasına ortasında, Jerome'un kafayla vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Celustka'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Halil Akbunar'ın ceza yayında topla buluşturduğu Jerome'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:00
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