Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)01 Aralık 2018 Cumartesi 16:57
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
Gol: Dk. 35 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 42 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
7. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
32. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.
35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
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