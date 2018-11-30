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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

30 Kasım 2018 Cuma 21:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Efecan Karaca, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Jahovic'in ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Milosevic'in sert vuruşunda top, defanstan kornere çıktı.

5. dakikada Taraore'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, top direkten döndü.

16. dakikada Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı zorlukla kornere çeldi.

31. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Jahovic, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:01
  1. Atiker Konyaspor
  2. Aytemiz Alanyaspor
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