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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Çaykur Rizespor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

30 Kasım 2018 Cuma 20:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Koray Altınay, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Umar, Boldrin, Gladkyy, Vedat Muriç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Djedje, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Moulin, Sedat Ağçay, Cerci, İlhan Parlak, El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş

Sarı kartlar: Dk. 21 El Kadir (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Petrucci (Çaykur Rizespor)

Gol: Dk. 20 El Kabir (MKE Ankaragücü)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Petrucci'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

20. dakikada MKE Ankaragücü, ilk ciddi atağında öne geçmeyi başardı. Sedat Ağçay'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkteki İlhan Parlak topu altıpas içerisine indirdi. Boş pozisyonda dokunan El Kabir meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

23. dakikada Gladkyy'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in plase vuruşunda kaleci Altay Bayındır, son anda topu çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Moulin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, El Kabir'in kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:56
  1. Atiker Konyaspor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. ilk yarı
  5. Spor Toto Süper Lig

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