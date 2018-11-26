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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Titi, Reis, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges (Dk. 58 Ngando), Alpaslan Öztürk (Dk. 77 Cikalleshi), Yasin Öztekin, Castro, Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Emre Belözoğlu), Visca, Mossoro (Dk. 76 Kerim Frei), Napoleoni, Bajic (Dk. 84 Adebayor)

Goller: Dk. 9 Visca (penaltıdan), Dk. 73 Bajic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 8 Titi, Dk. 33 Berkan Emir, Dk. 48 Gassama, Dk. 90+1 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 15 İrfan Can Kahveci, Dk. 22 Epureanu, Dk. 27 Da Costa (Medipol Başakşehir)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

49. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Mert topu kontrol etti.

53. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı şutta top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Mossoro'nun yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:00
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  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

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