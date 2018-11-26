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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Alpaslan Öztürk, Yasin Öztekin, Castro, Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Gol: Dk. 9 Visca (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 8 Titi, Dk. 33 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 15 İrfan Can Kahveci, Dk. 22 Epureanu, Dk. 27 Da Costa (Medipol Başakşehir)


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Bajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Beto pozisyonu uzaklaştırdı.

6. dakikada ceza sahası içinde Titi ile mücadele eden Bajic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren ve daha sonra VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 9. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Mossoro'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Visca'nın şutunda Reis'ten dönen top tekrar Visca'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Göztepeli oyunculara çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

36. dakikada yarı sahasında kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Mossoro, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra topu Bajic'e aktardı. Sağ çapraz pozisyonda Bajic'in sert şutunda kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Göztepeli oyuncuların kafayla indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında topla birlikte bir süre ilerleyen Yasin Öztekin'in sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert, topu kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:01
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