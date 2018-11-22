Futbol: Spor Toto Süper Lig
Ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı22 Kasım 2018 Perşembe 12:25
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
YORUM YAZ