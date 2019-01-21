Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Ligde 18. hafta maçlarının ardından Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı. Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu. Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

- Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde: Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1 Osmanlıspor-Boluspor: 3-1 Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1 Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1 Ümraniyespor-Altay: 2-3 Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0 Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1

- Puan durumu

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GENÇLERBİRLİĞİ 18 13 2 3 31 13 18 41 2. DENİZLİSPOR 18 12 3 3 30 17 13 39 3. HATAYSPOR 18 9 5 4 23 11 12 32 4. OSMANLISPOR 18 10 2 6 24 14 10 32 5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 18 9 4 5 32 14 18 31 6. ÜMRANİYESPOR 18 9 4 5 22 17 5 31 7. ALTINORDU 18 7 8 3 21 12 9 29 8. BOLUSPOR 18 8 4 6 22 19 3 28 9. ADANA DEMİRSPOR 18 8 3 7 23 19 4 27 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 18 6 5 7 17 22 -5 23 11. ADANASPOR 18 5 7 6 21 22 -1 22 12. ALTAY 18 5 5 8 24 21 3 20 13. İSTANBULSPOR 18 4 8 6 22 25 -3 20 14. GİRESUNSPOR 18 5 5 8 17 22 -5 20 15. ESKİŞEHİRSPOR 18 4 5 9 15 33 -18 17 16. AFJET AFYONSPOR 18 4 4 10 22 30 -8 16 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 18 4 4 10 22 30 -8 16 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 18 0 2 16 7 54 -47 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

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