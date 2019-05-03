Futbol: Spor Toto 1. Lig Adanaspor: 1 - Altınordu: 2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cemal Bingül, Vural Gül Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Enes Akyol, Ahmet Dereli, Digao, Furkan Özçal (Dk. 85 Şahin Berk), Bagayoko, Doğanay Kılıç (Dk. 90 Mert Adar) Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 74 Bumba), Eren Keleş Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert (Dk. 33 Okan Derici), Alican Özfesli (Dk. 72 Oğulcan Ülgün), Hüseyin Üner (Dk. 46 Mehmet Umar), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Berkay Samancı, Anıl Koç Sarı Kartlar: Dk. 59 Digao, Dk. 86 Göksu Alhas, Dk. 90 Mert Adar (Adanaspor), Dk. 64 Sefa Yılmaz, Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu) Goller: Dk. 2 Anıl Koç, Dk. 90 Okan Derici (Altınordu), Dk. 25 Ahmet Dereli (Adanaspor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

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