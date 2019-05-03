Futbol: Spor Toto 1. Lig - Boluspor: 1- Hatayspor: 4



Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Ali Palabıyık, Gökmen Baltacı, Deniz Caner Özaral Boluspor: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Daniel Dimov, Burak Bekaroğlu, Fink, İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Burak Asan (Dk. 76 Erkan Süer), Mutlu Güler (Dk. 84 Muhammed Şura Çetin), Billal Sebaihi, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 62 Özgür Can Özcan) Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Bakary Nimaga, Wellington Brito Da Silva (Dk. 65 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Dmytro Korkishko), Caner Hüseyin Bağ, Hamza Gür (Dk. 82 Diallo) Goller: Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 42 Hamza Gür, Dk. 73 Mirkan Aydın, Dk. 85 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), Dk. 54 Burak Bekaroğlu (Boluspor) Sarı kartlar: Dk. 66 Bakary Nimaga (Hatayspor), Dk. 67 Fink (Boluspor)

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 yendi.

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