Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adana Demirspor: 2 - Altay: 215 Nisan 2019 Pazartesi 21:13
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Mitrovic, Semih Güler, Legear (Dk. 63 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Erdal Öztürk, Berk Yıldız, Traore, Pote (Dk. 88 Kage), Gladkyy (Dk. 61 Vedat Bora)
Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Ulaş Zengin, Mustafa Murat Uslu, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 İbrahim Akın), Tatos (Dk. 89 Merter Yüce), Tavares, Putsila, Kappel (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao
Goller: Dk. 13 Pote (Penaltıdan), Dk. 18 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 46 Kappel, Dk. 57 Gençer Cansev (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 86 Traore (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Erdal Öztürk, Dk. 71 Süleyman Koç, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Adana Demirspor), Dk. 63 Paixao, Dk. 71 Gençer Cansev, Dk. 84 Putsila (Altay)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki Adana Demirspor-Altay karşılaşması 2-2 beraberlikle tamamlandı.
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