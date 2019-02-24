Futbol: Spor Toto 1. Lig - Gazişehir Gaziantep: 1 - Eskişehirspor: 1



Stat: Gaziantep Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Mucahit Albayrak, Kenan Özer (Dk. 71 Chabbi), Bjarnason (Dk. 22 Kubilay Aktaş), Erhan Çelenk (Dk. 59 Igor), Sow Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 53 Ferhat Kiraz), Berkay Tolga Dabanlı, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım ( Dk. 75 Alperen Kocabaş), Sekidika, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Kıvanç Karakaş) Goller: Dk. 47 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 68 Gökhan Alsan (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep) Sarı kartlar: Dk. 61 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Hakan Aslantaş (Eskişehirspor), Dk. 88 Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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