Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Kardemir Karabükspor: 1 - Tetiş Yapı Elazığspor: 324 Şubat 2019 Pazar 15:48
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin (Dk. 71 Berk Kervankıran), Oğuz Eken, Emre Eser, Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Dk. 79 Cihan Aydın)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Rüştü Hanlı, Traore, Mustafa Eskihellaç, Guidileye (Dk. 86 Muhammed İldiz), Kadir Bekmezci, Diarra (Dk. 77 Cengizhan Akgün), Emir Gökçe (Dk. 46 Gökhan Akkan)
Goller: Dk. 14 Mustafa Eskihellaç, Dk. 43 Traore, Dk. 48 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 50 Emre Eser (Kardemir Karabükspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 40 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 72 Rüştü Hanlı (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 90+1 Arda Belen (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Kadir Bekmezci, Dk. 45 Emir Gökçe, Dk. 61 Traore, Dk. 90+2 Muhammed İldiz (Tetiş Yapı Elazığspor)
KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-1 yendi.
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