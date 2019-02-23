Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 123 Şubat 2019 Cumartesi 18:09
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Matei), Stancu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Madinda (Dk. 46 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek
Goller: Dk. 12 Karahan Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 68 Yasin Pehlivan, Dk. 79 Ahmet Oğuz, Dk. 84 Emrullah Şalk (Gençlerbirliği)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
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