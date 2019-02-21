Futbol: Spor Toto 1. Lig
Ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı21 Şubat 2019 Perşembe 11:40
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek
19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: Mert Güzenge
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Boluspor-Adanaspor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Altınordu: Emre Malok
24 Şubat Pazar:
13.30 Giresunspor-Altay: Özgüç Türkalp
13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan
16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan
16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Burak Şeker
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