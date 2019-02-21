Futbol: Spor Toto 1. Lig Ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek 19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: Mert Güzenge 23 Şubat Cumartesi: 13.30 Boluspor-Adanaspor: Ali Şansalan 16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan 16.00 Adana Demirspor-Altınordu: Emre Malok 24 Şubat Pazar: 13.30 Giresunspor-Altay: Özgüç Türkalp 13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan 16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan 16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Burak Şeker



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