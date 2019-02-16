Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Altay: 1 - Boluspor: 016 Şubat 2019 Cumartesi 18:07
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Bilal Gölen
Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Merter Yüce (Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu), Tavares (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Yasin Palaz, Tatos (Dk. 85 Sinan Özkan), Paixao, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Sebaihi (Dk. 72 Umut Gündoğan), Akabueze, İshak Çakmak, Vukadinovic (Dk. 84 Mutlu Güler), Guido Koçer (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Gol: Dk. 90+3 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 40 Putsila, Dk. 42 Kappel (Altay), Dk. 83 İshak Çakmak (Boluspor)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 1-0 yendi.
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