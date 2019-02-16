Futbol: Spor Toto 1. Lig - Altay: 1 - Boluspor: 0



Stat: İzmir Atatürk Hakemler: Erkan Engin, Cemal Bingül, Bilal Gölen Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Merter Yüce (Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu), Tavares (Dk. 46 İbrahim Akın), Putsila, Yasin Palaz, Tatos (Dk. 85 Sinan Özkan), Paixao, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Sebaihi (Dk. 72 Umut Gündoğan), Akabueze, İshak Çakmak, Vukadinovic (Dk. 84 Mutlu Güler), Guido Koçer (Dk. 81 Özgür Can Özcan), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak Gol: Dk. 90+3 Paixao (Altay) Sarı kartlar: Dk. 40 Putsila, Dk. 42 Kappel (Altay), Dk. 83 İshak Çakmak (Boluspor)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 1-0 yendi.

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