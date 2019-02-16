Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ümraniyespor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 0



Stat: Ümraniye Belediyesi Hakemler: Sinan Dereci, Furkan Ürün, Çetin Öncel Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Madinda (Dk. 79 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Leandrinho Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Furkan Çil), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 78 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck Goller: Dk. 72 Leandrinho, Dk. 90+2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac, Dk. 19 Kethevoama, Dk. 90 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 54 Merthan Açıl, Dk. 70 Leandrinho, Dk. 77 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti.

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