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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Altınordu: 6 - Kardemir Karabükspor: 0

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:25
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Bornova

Hakemler: Özgüç Türkalp, Bilal Gölen, Çetin Öncel

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Recep Yemişci, Yusuf Acer (Dk. 46 Ali Yaşar), Mehmet Murat Uçar, Berkay Samancı (Dk. 46 Alican Özfesli), Muhammed Mert (Dk. 73 David Deniz Kılınç), Anıl Koç, Okan Derici, Sefa Yılmaz

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak (Dk. 76 Sezer Gündüz), Berk Kervankıran (Dk. 50 Melih Berat Arslan), Hüseyin Topbaş, Emre Eser, Batuhan Kurt, Toykan Topuz (Dk. 37 Abdullah Sezgin), Arif Bostancı

Goller: Dk. 18 ve 35 Anıl Koç, Dk. 23 Muhammed Mert, Dk. 31 Sefa Yılmaz, Dk. 33 Berkay Samancı, Dk. 72 Mehmet Murat Uçar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 12 Toykan Topuz, Dk. 85 Sezer Gündüz (Kardemir Karabükspor)


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 yendi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:25
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