Futbol: Spor Toto 1. Lig
Osmanlıspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 001 Şubat 2019 Cuma 21:05
Stat: Osmanlı
Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk)
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Gol: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Muhammed Ali Doğan, Dk. 65 Cumali Bişi, Dk. 90+1 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 70 Karcemarskas, Dk. 78 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta açılış maçında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.
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