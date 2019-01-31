Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligde 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan

2 Şubat Cumartesi: 13.30 Ümraniyespor-Boluspor: Bülent Birincioğlu 13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp 16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan 16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Ali Şansalan

3 Şubat Pazar: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor: Sinan Dereci 13.30 Hatayspor-Denizlispor: Zorbay Küçük 16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

4 Şubat Pazartesi: 19.00 Altay-İstanbulspor: Ramazan Keleş

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