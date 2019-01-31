Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligde 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı31 Ocak 2019 Perşembe 12:40
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Boluspor: Bülent Birincioğlu
13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: Ali Şansalan
3 Şubat Pazar:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor: Sinan Dereci
13.30 Hatayspor-Denizlispor: Zorbay Küçük
16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
4 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor: Ramazan Keleş
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