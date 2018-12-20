Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligde 17. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu20 Aralık 2018 Perşembe 12:49
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor: Burak Şeker
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay: Süleyman Abay
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor: Yasin Kol
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor: Emre Malok
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