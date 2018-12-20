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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligde 17. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

20 Aralık 2018 Perşembe 12:49
Futbol: Spor Toto 1. Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor: Burak Şeker

22 Aralık Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay: Süleyman Abay

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci

23 Aralık Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor: Yasin Kol

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok: Özgüç Türkalp

16.00 Eskişehirspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor: Emre Malok

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:49
  1. Futbol
  2. hakemler
  3. Spor Toto 1. Lig

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