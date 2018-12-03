Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Afjet Afyonspor: 2 - Eskişehirspor: 103 Aralık 2018 Pazartesi 21:25
Stat: Zafer
Hakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Cemil Tunç
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Sinan Özkan, Timuçin Aşcıgil (Dk. 55 Enes Ata), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek (Dk. 74 Oltan Karakullukçu), Mendy (Dk. 76 Aykut Uluç)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Dk. 60 Kaan Gül), Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm
Goller: Dk. 8 ve 52 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor), Dk. 50 Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Arapi, Dk. 63 Sinan Özkan, Dk. 79 Oltan Karakullukçu, Dk. 84 Türker Toptaş, Dk. 90 Bekir Demircan (Afjet Afyonspor), Dk. 53 Fıratcan Üzüm, Dk. 84 Kaan Gül (Eskişehirspor)
AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın son maçında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendi.
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