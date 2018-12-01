Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Gençlerbirliği: 6 - Kardemir Karabükspor: 001 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak Cansız
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Dk. 51 Emrullah Şalk), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)
Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.
Müsabaka, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
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