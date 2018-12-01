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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Gençlerbirliği: 6 - Kardemir Karabükspor: 0

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak Cansız

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Dk. 51 Emrullah Şalk), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)

Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği)


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.

Müsabaka, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynandı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:08
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