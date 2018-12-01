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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Altay: 1 - Altınordu: 2

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:49
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat : İzmir Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bilal Gölen, Anıl Usta

Altay: Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 81 İbrahim Akın), Aganovic (Dk. 46 Ferhat Çulcoğlu), Yasin Palaz, Paixao, Tevfik Altındağ, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 46 Kappel)

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 66 Berkay Samancı), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz, Mehmet Murat Uçar, Serdar Deliktaş (Dk. 31 Anıl Koç-Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı)

Goller: Dk. 45+2 Muhammed Mert, Dk. 80 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 52 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 36 Kerim Alıcı, Dk. 65 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 84 Gençer Cansev Dk. 90+3 Metin Yüksel (Altay)


İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 2-1 yendi.



Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:49
  1. Altay
  2. Altınordu
  3. Futbol
  4. İzmir Atatürk Stadı
  5. Spor Toto 1. Lig

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