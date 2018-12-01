Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altay: 1 - Altınordu: 201 Aralık 2018 Cumartesi 15:49
Stat : İzmir Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bilal Gölen, Anıl Usta
Altay: Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 81 İbrahim Akın), Aganovic (Dk. 46 Ferhat Çulcoğlu), Yasin Palaz, Paixao, Tevfik Altındağ, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 46 Kappel)
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 66 Berkay Samancı), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz, Mehmet Murat Uçar, Serdar Deliktaş (Dk. 31 Anıl Koç-Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı)
Goller: Dk. 45+2 Muhammed Mert, Dk. 80 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 52 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 36 Kerim Alıcı, Dk. 65 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 84 Gençer Cansev Dk. 90+3 Metin Yüksel (Altay)
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 2-1 yendi.
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