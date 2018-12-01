Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligde 15. haftanın maç programı açıklandı01 Aralık 2018 Cumartesi 13:06
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8, 9 ve 10 Aralık'ta oynanacak 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:
8 Aralık Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
9 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)
10 Aralık Pazartesi:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
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