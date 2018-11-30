0553 313 94 23

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adanaspor: 0 - Hatayspor: 0

30 Kasım 2018 Cuma 21:07
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Bahtiyar Birinci, Bersan Duran

Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin, Berkan Yıldırım (Dk. 87 Digao), Onur Akbay, Bumba, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Ahmet Dereli), Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Doğanay Kılıç)

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 90 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 80 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Diallo), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Sarı kartlar: Dk. 11 Gökhan Karadeniz, Dk. 23 Hamza Gür (Hatayspor), Dk. 29 Hakan Barış, Dk. 47 Doğanay Kılıç, Dk. 82 Ahmet Dereli (Adanaspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Adanaspor, sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:07
  1. Adana
  2. adanaspor
  3. Futbol
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  5. Hatay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Batı Balkan ülkelerinin dışişleri..
    3. G-20'de ilginç olay! Askeri bando neye..
    4. Başkan Uysal, ''Dünyaya örnek..
    5. Diyetteyken protein içeren besinleri..
    6. Cinayet gibi kazaya skandal tahliye!
    7. Alaska'da 6,6 büyüklüğünde deprem
    8. Kışın neden fazla kilo alınır?
    9. Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası
    10. Osmaniye'de hastanede silahlı kavga :..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da..
    12. Yer elmasının bufaydalarına..
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli suç..
    14. Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda..
    15. Emziriyorsanız kuru dut tüketin!
    16. 27. Kariyer Eğitim Günleri Başlıyor
    17. Bağırsak kanaması nedenleri nelerdir?
    18. Bebeğinizi kundaklıyor musunuz?
    19. Kalpli kanepe tarifi
    20. Başkan Erdoğan ile Ramaphosa görüştü
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti