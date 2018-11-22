Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu22 Kasım 2018 Perşembe 12:26
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Altay: Mert Güzenge
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Caner Ak
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka
25 Kasım Pazar:
13.30 Denizlispor-Giresunspor: Kadir Sağlam
16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Süleyman Abay
16.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Özgür Yankaya
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp
26 Kasım Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker
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