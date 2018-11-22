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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 12:26
Futbol: Spor Toto 1. Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Altay: Mert Güzenge

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Caner Ak

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

25 Kasım Pazar:

13.30 Denizlispor-Giresunspor: Kadir Sağlam

16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor: Süleyman Abay

16.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp

26 Kasım Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:26
  1. 13. hafta
  2. Futbol
  3. hakemler
  4. Spor Toto 1. Lig

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