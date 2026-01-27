Futbol sahası değil savaş alanı! Yumruklar konuştu, kulüp başkanının kolu kırıldı
15 Süper Amatör Lig karşılaşmasında taraftarlar arasında çıkan kavga sokağa taştı. Çıkan olaylarda kulüp başkanı kolu kırılarak hastaneye kaldırıldı, yaşananlar kameraya yansıdı.
İstanbul Küçükçekmece’de U15 Süper Amatör Lig’de oynanan İstanbul Balkanspor–Yarımburgaz Spor karşılaşması, saha içinden çok tribünlerde yaşanan şiddetle gündeme geldi.
Küfürleşme kavgaya döndü
Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, U15 Süper Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadında karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine vurmaya başladı. Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.