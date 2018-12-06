Futbol okulundan Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yaşayan Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu oyuncusu 12 yaşındaki Mustafa Baydan, Fenerbahçe Kulübünün altyapısına transfer oldu.

Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu Antrenörü Savaş Öztürk, yaptığı açıklamada, Bartın'da düzenlenen özel turnuvada kulübün altyapı antrenörleri tarafından beğenilen defans oyuncusu Mustafa'nın, İstanbul'da 3 günlük bir denemenin ardından sarı-lacivertli takımın altyapısına transfer olduğunu söyledi.

Mustafa Baydan'ın gelecekte Türk futbolunda söz sahibi olacak yeteneğe sahip olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bartın'daki turnuvada Fenerbahçe Kulübü altyapı antrenörlerimiz tarafından beğenilen Mustafa, İstanbul'a davet edildi. Burada da 3 günlük denemenin ardından kulübümüzün altyapısına transfer oldu. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Mustafa'nın çalışma azmi ve yeteneğiyle gelecekte Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olacağına inanıyorum."

Ereğli Fenerbahçe Futbol Okulu antrenörleri ve oyuncuları, Mustafa Baydan için veda programı düzenledi.