0553 313 94 23

Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor

Altındağ Belediyespor çatısı altında açılan ücretsiz futbol okullarına başvurular için son günler 1 Temmuz’da başlayacak olan futbol okulları için kayıtlar 30 Haziran’a kadar devam edecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor

Altındağ Belediyespor çatısı altında açılan ücretsiz futbol okullarına başvurular için son günler 1 Temmuz’da başlayacak olan futbol okulları için kayıtlar 30 Haziran’a kadar devam edecek.


Yaz tatili ile birlikte çocukların sosyal faaliyetlerine yönelik çalışmalarını artıran Altındağ Belediyesi, deneyimli antrenörler eşliğinde Altındağ Örnek Stadı’nda 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında futbol eğitimi verecek. Haftanın 3 günü gerçekleştirilecek ücretsiz futbol eğitiminde yeni yetenekleri keşfederek altyapısını güçlendirmek isteyen Altındağ Belediyespor, minik sporcuları futbol okuluna bekliyor. Kayıtlarda son günlere yaklaşıldığını belirten yetkililer, vatandaşları geç kalmadan futbol okulu ile iletişime geçmeye davet etti. Futbol okullarına 10-14 yaş arasındaki bütün Altındağlı çocuklar katılabilecek. Başvurular Örnek Stadı ve Karapürçek Stadı’nda devam ediyor.



“Spor ve sanat alışkanlık olsun”


Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da futbol anlamında önemli yıldızların yetişeceğine inanıyoruz. Bu futbol okulları da bunlara vesile olacaktır. Bizim sürekli dile getirdiğimiz bir söz var, ’Her çocuk hazinedir.’ Bu nedenle bu hazinelerin gün yüzüne çıkarılması gerekir. Kayıtların devam ettiği ücretsiz futbol okulumuz bunun bir adımı olabilir. Çocuklarımız katılacakları bu etkinlikle spor konusunda da alışkanlık kazanabilir. Altındağlı çocukların hayatlarında spor ve sanatın alışkanlık haline gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    1. Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    2. İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını..
    3. Başkan Pekmezci belediyenin toplam..
    4. Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda..
    5. Altıntaş’ta ağaçlandırma ve yol yapım..
    6. Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine..
    7. Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve..
    8. (Özel) Üçüz buzağılar görenleri..
    9. Ekrem göreve başladı, destekçileri..
    10. Asya borsaları
    11. Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi..
    12. Reçellik ak kiraz hasatı başladı
    13. Engellilerin el emeği göz nuru..
    14. Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar..
    15. Miniminikler Futbol Festivali başladı
    16. Yaya geçidini yol zanneden sürücüye..
    17. Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde..
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. Başkan Pekmezci Türkiye birincisini..
    20. (Özel) Evini müzeye çevirdi
    21. Konuşarak beyin ameliyatı oldu
    22. Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla..
    23. Irak'ın kuzeyinde teröristlere 'Pençe'!
    24. Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem..
    25. Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor
    26. Yayladan sofralara otlu peynirinin..
    27. Şehit asker ve korucunun kanı yerde..
    28. (Özel) Balkonun davetsiz misafiri
    29. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    30. Yaya geçidini yol sandı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi