Futbol maçında korkunç görüntü!

Güney Kore futbol ligi K-League'de Gwangju ile Daejeon arasında oynanan maçta Gwangju'nun yıldız futbolcusu Lee Seung-mo korkunç bir sakatlık yaşadı. Maçın henüz 5. dakikasında rakibiyle bir hava topuna çıkan Seung-mo boynunun üzerine düştü. Bir süre hareketsiz kalan futbolcu, yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı.

Sadece hava topuna yükseldiğini hatırlıyor

Boynu kırılan 20 yaşındaki futbolcunun omurgasında da kırıkların olduğu, ayrıca parmağında da kırık oluştuğu açıklandı. Yere düşünce bilincini kaybeden futbolcu sakatlık anından yalnızca hava topuna yükseldiğini hatırladığını ifade etti.

Hayati tehlikeyi atlatan Lee Seung-mo hastanede gözetim altında tutuluyor.