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Futbol: Kupa Amerika

C Grubu'nda Uruguay lider, Şili ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi- Çeyrek finalde Brezilya ile Paraguay, Venezuela ile Arjantin, Kolombiya ile Şili, Uruguay ile Peru karşılaşacak

25 Haziran 2019 Salı 09:54
Futbol: Kupa Amerika

ANKARA (AA) - Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın grup aşaması, C Grubu'nda yapılan iki karşılaşmayla sona erdi.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmada Uruguay, 82. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Şili'yi 1-0 mağlup etti. Uruguay'da Galatasaraylı Fernando Muslera, Şili'de ise Beşiktaşlı Gary Medel sahaya çıkan ilk 11 arasında yer aldı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Şili ise ikinci olarak son 8 takım arasına kaldı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan grubun diğer karşılaşmasında ise Japonya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Japonya'nın golünü 15. dakikada Shoya Nakajima, Ekvador'un golünü ise 35. dakikada Angel Mena kaydetti.

Bu sonuçla puanını 2'ye çıkaran Japonya ile 1 puanda kalan Ekvador, adlarını çeyrek finale yazdıramadı.

28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak çeyrek final turunda Brezilya-Paraguay, Venezuela-Arjantin, Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.

Turnuvada yarı final maçları 3-4 Temmuz'da, üçüncülük maçı 6 Temmuz Cumartesi, final ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:54
  1. çeyrek final
  2. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu
  3. Kupa Amerika

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