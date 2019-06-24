Futbol: Kupa Amerika - B Grubu'nda Kolombiya'dan sonra çeyrek finale çıkan takım Arjantin oldu- A Grubu'nda Peru, en iyi 2 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi



ANKARA (AA) - Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Kolombiya ve Arjantin, çeyrek finale yükseldi.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda 3. ve son maçlar yapıldı. Tur atlamayı garantileyen Kolombiya, Paraguay'ı Cuellar'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubu lider bitirdi.

Arjantin ise Katar ile oynadığı karşılaşmayı, Martinez'in 4 ve Agüero'nun 82. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 4'e çıkaran Arjantin, grup 2'ncisi olarak çeyrek final bileti aldı. A Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Peru da bu sonuçlar sonrası en iyi 2 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.

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