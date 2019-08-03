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Futbol: Hazırlık maçı

- Galatasaray: 2 - Panathinaikos: 1

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:10
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği Yunan temsilcisi Panathinaikos'u 2-1 yendi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takım, sezon öncesi ilk kez seyircisinin önüne çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Okan Kocuk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Ryan Babel'e ilk 11'de şans tanıdı.

Galatasaray maça kalede Okan, savunmada Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, orta sahada Ryan Donk, Seri, kanatlarda Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'le başladı. Santrfor arkasında Younes Belhanda forma giyerken, ileri uçta Babel oynadı.

Galatasaray'da ikinci yarıda Emre Mor, 63. dakikada oyuna girdi ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda Selçuk İnan, Yunus Akgün, Erencan Yardımcı, Martin Linnes, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou, Atalay Babacan da oyuna dahil oldu. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ile stoperler Luyindama ve Marcao, 90 dakika sahada kaldı.

Maçın 10. dakikasında korner organizasyonu sonrası Galatasaray'ın ilk golünü yeni transferlerden Adem Büyük kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, 61. dakikada Ryan Donk'la farkı 2'ye çıkardı. Panathinaikos'ta 90+2. dakikada Christian Konan'ın attığı gol skoru belirledi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.


- Taraftardan "Falcao" tezahüratı


Galatasaraylı taraftarlar yönetimden Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun alınmasını istedi.

Yıldız futbolcu lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor." diye tempo tuttu.

Taraftarlar, yeni transfer Emre Mor'a da büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, 10 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar takımını takip etti.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:10
  1. Emre Mor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Hazırlık maçı
  5. Panathinaikos
  6. SÜPERLİG
  7. taraftar

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