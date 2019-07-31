0553 313 94 23

Futbol: Hazırlık maçı

AEK: 0 - Medipol Başakşehir: 0

31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:56
Futbol: Hazırlık maçı

ATİNA (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kaldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Medipol Başakşehir, Mert Günok, Junior Caicara, Aziz Eraltay, Aurelien Chedjou, Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli 11'iyle başladı.

AEK ise Barkas, Paulinho, Vranjes, Chygrynskiy, Lopes, Simoes, Simao, Verde, Geraldes, Mantalos ve Klonaridis 11'iyle sahada yer aldı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Medipol Başakşehir, Robinho, İrfan Can ve Visca ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.

Ev sahibi AEK de golcüsü Klonaridis ile iki net fırsatı kaçırdı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte ilk değişiklik 46'ncı dakikada Robinho'nun yerini Mossoro'ya bırakmasıyla geldi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında etkili olan Medipol Başakşehir'in atakları sonuç vermedi.

Pozisyon açısından kısır geçen ikinci yarıda iki ekibin karşılıklı baskısı sonuç vermeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir'de sahada 90 dakika mücadele eden tek oyuncu ise kaleci Mert Günok oldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:56
  1. AEK
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
    1. Kedisini kurtarmak için fuel-oil..
    2. ABD’de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm..
    3. Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan..
    4. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    5. Kız arkadaşını tabanca ile öldüren..
    6. Futbol: Hazırlık maçı
    7. Başkan Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
    8. Kenevir yetiştiren cezaevi firarisi..
    9. Suudi memurdan Türk hacı adaylarına..
    10. "Suriyeli düşmanları Neo Nazilerin..
    11. Usame Bin Ladin’in oğlunun öldüğü..
    12. Kushner, Orta Doğu turunun ikinci..
    13. Belçika'da düzensiz göçmen mahkemede..
    14. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman..
    15. Eski başbakanın damadı ölü bulundu!
    16. KKTC’de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan..
    18. Prof. Çeker uyardı: Böyle bir iddia..
    19. İzmir’de zeytinlik alanda yangın
    20. Norveç’te heyelan: 1 kişi öldü, 10..
    21. Futbol: Hazırlık Maçı
    22. "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır"
    23. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    24. Adanaspor'da transfer
    25. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    26. Tunus'un ikinci partisi Cumhurbaşkanı..
    27. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    28. Otobüs kazasında ölen ve..
    29. Fed'den 11 yıl sonra gelen ilk faiz..
    30. CHP'li Avcılar Belediyesi'nden şok..
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi