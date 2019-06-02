Futbol: Hazırlık maçı Türkiye: 2 - Özbekistan: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Deniz Türüç), Efecan Karaca (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Emre Belözoğlu), Yunus Mallı (Dk. 46 Kenan Karaman), Enes Ünal (Dk. 65 Ozan Tufan) Özbekistan: Suyunov, Khashimov, Krimets, Ismailov, Sayfiyev, Hamrobekov, Musayev (Dk. 60 Urunov), Akhmedov, Roziyev (Dk. 71 Ibragimov), Masharipov, Shomurodov (Dk. 71 Abdukholikov)

Goller: Dk. 17 ve 57 Mehmet Zeki Çelik (Türkiye) Sarı kart: Dk. 36 Dorukhan Toköz (Türkiye)



ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Özbekistan'ı 2-0 yendi. 52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşa Enes Ünal'ın yerden vuruşunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak yan kale direğinin dibinden kornere çıktı. 56. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Suyunov'un müdahalesiyle kornere gitti. 57. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Suyunov müdahale etti. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Zeki Çelik, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 68. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Suyunov'da kaldı. 74. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top kaleci Suyunov'un müdahalesiyle oyun alanına döndü. 76. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 90. dakikada Türkiye penaltı kaçırdı. 89. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasında Ismailov tarafından düşürülmesiyle hakem Srdjan Jovanovic penaltı noktasını gösterdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Suyunov, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. A Milli Futbol Takımı, Alanya'da oynadığı ilk maçta, tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.

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