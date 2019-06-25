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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

- İtalya, Çin'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

25 Haziran 2019 Salı 20:58
Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası


İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale yüseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İtalya ve Çin karşılaştı.

Montpellier'de bulunan La Mosson Stadı'ndaki mücadelede İtalya, 15. dakikada Valentina Giacinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle Çin'i 2-0 mağlup etti.

İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak Hollanda-Japonya maçının galibi olacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:58
  1. Çin
  2. FIFA Kadınlar Dünya Kupası
  3. İtalya

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