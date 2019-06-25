Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - İtalya, Çin'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı



İSTANBUL (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin'i 2-0 yenen İtalya, çeyrek finale yüseldi. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İtalya ve Çin karşılaştı. Montpellier'de bulunan La Mosson Stadı'ndaki mücadelede İtalya, 15. dakikada Valentina Giacinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle Çin'i 2-0 mağlup etti. İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak Hollanda-Japonya maçının galibi olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.