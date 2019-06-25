Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
İsveç, Kanada'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu25 Haziran 2019 Salı 00:13
ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kanada'yı 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İsveç ile Kanada karşılaştı.
Başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'ndaki mücadeleyi, Blackstenius'un 55. dakikadaki golüyle 1-0 İsveç kazandı.
İsveç çeyrek finalde Almanya ile eşleşti.
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