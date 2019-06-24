Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası - ABD, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu



ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı.

ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı'nda oynanan müsabakayı, Rapinoe'nun 7 ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya'nın golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi. Böylece ev sahibi Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu.



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