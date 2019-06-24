Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Fransa, 90 dakikası 1-1 biten maçta Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı24 Haziran 2019 Pazartesi 00:59
ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Fransa ile Brezilya karşılaştı.
Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, Fransa'dan Gauvin'in52 ve Brezilya'dan Thaisa'nın 63. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi.
Seyircisi önünde oynadığı maçı, Henry'nin 107. dakikada kaydettiği golle kazanan Fransa, çeyrek finale çıktı.
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