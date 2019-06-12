Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Turnuvanın grup aşamasında 3 maç sona erdi12 Haziran 2019 Çarşamba 23:56
ANKARA (AA) - FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda A ve B gruplarında 3 maç yapıldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 6. gününde, A Grubu'nda iki, B Grubu'nda bir maç sona erdi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Nijerya-Güney Kore: 2-0
Fransa-Norveç: 2-1
B Grubu:
Almanya-İspanya: 1-0
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